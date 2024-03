Tchad : Ahmat Soubiane exclu de la course présidentielle, les détails de la décision du Conseil

Selon les déclarations de Me. Jean Bernard Padare, président du Conseil constitutionnel, plusieurs irrégularités ont été relevées dans le dossier de Ahmat Soubiane Hassaballah. Tout d'abord, l'extrait d'acte de naissance produit n'est pas conforme aux dispositions légales en vigueur. De plus, en tant que membre actif des forces de défense et de sécurité, il aurait dû fournir un acte attestant de sa mise en disponibilité. Cependant, il n'a présenté que la copie de sa demande adressée au ministre des Armées, ce qui ne satisfait pas aux exigences requises pour sa candidature.



Le Conseil constitutionnel a estimé que le dossier de candidature de Ahmat Soubiane Hassaballah n'était pas conforme aux critères légaux établis pour les candidats à la présidentielle. Sa candidature a donc été déclarée irrecevable par le Conseil constitutionnel.