Tchad : Al Nahda offre des équipements à un centre de football de la capitale

L'ONG Al Nahda a offert le 18 septembre dernier, des équipements sportifs au Centre national tchadien de football René Académie, dans l'enceinte du stade municipal, au 8ème arrondissement. À travers ce don, l'ONG entend accompagner le Centre dans ses objectifs, afin de présenter des athlètes aux différents compétitions et former les meilleurs joueurs pour le pays, a expliqué Chona Idriss, chargé de communication de l'ONG Al Nahda et représentant de la présidente Fatime Al-Khalil Idriss.



De son côté, le coordonnateur d'Al Nahda, Abdellatif Atteib, a assuré que « l'ONG est toujours disponible pour accompagner la jeunesse dans les différents domaines ainsi que le sport ». Al Nahda entend organiser prochainement un tournoi de football pour sensibiliser la jeunesse afin d'impulser de la dynamique dans le sport.



Le coach de l'équipe de René Académie, Mahamat Ahmat Attié, a exprimé ses remerciements pour cet appui en matériels qui facilitera la réalisation des objectifs sportifs. Il a lancé un appel à d'autres organisations, afin de poursuivre l'œuvre d'Al Nahda en aidant la jeunesse et les milieux de sport dans le but de faire avancer le Tchad.