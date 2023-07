Tchad-Algérie : La ministre des Transports visite un établissement de contrôle technique à Alger

Au sein de l'ENACTA, situé en périphérie de la ville d'Alger, la ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière, Mme Fatima Goukouni Weddeye, et sa délégation ont été informées en détail sur le système de contrôle technique automobile. Il s'agit d'un véritable laboratoire de diagnostic automobile. Tout véhicule ou camion circulant sur les routes algériennes doit obligatoirement passer par un centre de contrôle technique.



La délégation tchadienne a été impressionnée par le modèle algérien. L'établissement est chargé, entre autres, de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique périodique des véhicules automobiles, d'homologuer les équipements destinés aux véhicules, d'inspecter les agences de contrôle technique des véhicules et de définir les méthodes les plus appropriées pour les visites techniques.



L'ENACTA est également responsable de l'instruction des demandes d'agrément des agences de contrôle technique des véhicules, de la centralisation, du traitement et de la diffusion des informations relatives aux visites techniques, ainsi que de la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisation.



La ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière, Fatima Goukouni Weddeye, a exprimé la disponibilité de son département à coopérer avec les autorités algériennes en matière d'échange d'expériences et d'expertise, conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de Transition, qui fait de la sécurité routière l'une de ses priorités.



À noter : Le contrôle technique automobile consiste en une visite technique visant à vérifier l'état d'entretien du véhicule et son aptitude à circuler sans constituer un danger sur la route.