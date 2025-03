Tchad-Algérie : Renforcement de la coopération bilatérale

Ce jeudi 27 mars, la Ministre Déléguée aux Affaires Étrangères, Madame Fatime Aldjineh Garfa, a eu l'honneur de recevoir en audience Son Excellence Monsieur Faycal Djaouti, Ambassadeur d’Algérie au Tchad. Les échanges entre les deux responsables ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun. Cette rencontre témoigne de la volonté partagée des deux pays de consolider leurs relations historiques et d’explorer de nouvelles avenues de collaboration. Les discussions ont mis en lumière l'importance de travailler ensemble pour faire face aux défis communs et renforcer les liens entre les deux nations. Les deux parties ont exprimé leur engagement à approfondir leur partenariat, en mettant l'accent sur des projets concrets qui pourraient bénéficier à leurs populations respectives. Cette rencontre est un pas significatif vers une coopération accrue entre le Tchad et l'Algérie, illustrant la dynamique positive des relations diplomatiques et la volonté mutuelle de bâtir un avenir meilleur ensemble. Les deux dirigeants se sont montrés optimistes quant aux perspectives d'avenir de cette collaboration.