Tchad-Algérie : des perspectives prometteuses en matière de transport, transit et sécurité routière

En visite de travail à Alger (Algérie), la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Mme Fatima Goukouni Weddeye et la délégation qui l’accompagne, notamment le conseiller du Premier ministre en charge des transports, Abakar Moussa Haroun Tirgo et les cadres supérieurs des départements concernés, ont eu une rencontre de haut niveau avec les autorités algériennes en charge des transports ce lundi 10 juillet 2023.



Après un tête-à-tête entre les deux ministres, ayant permis de faire le tour d’horizon des relations de coopération qui lient le Tchad et l’Algérie, et les perspectives de partenariat en matière des transports terrestres et de la sécurité routière, les discussions ont été élargies aux deux délégations.



A l’ouverture solennelle de séance, les deux ministres en charge des Transports ont exprimé leur volonté de nouer un partenariat étroitement bénéfique pour les deux pays.



Le ministre algérien des Transports Youssef Cherfa, tout en rappelant que son pays qui dispose de tous les modes des transports (terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens), et une expérience avérée en sécurité routière, est prêt à apporter son expérience et son expertise en vue d’aider le Tchad à amorcer son décollage en matière des Transports et de Sécurité routière.



Pour sa part, la ministre Fatima Goukouni Weddeye estime que cette visite de concertation, d’échanges d’expériences, dans les domaines des transports terrestres et de transit entre les deux pays permettra de booster les échanges commerciaux intra-africains, dans un partenariat mutuellement bénéfique, à l’heure de la ZLECAF.



« Cette rencontre d’échanges sur les questions de transport multimodal, revêt à nos yeux un sens profond, elle vient en effet, nous conforter dans la conviction selon laquelle, seule une solidarité efficace et un partenariat agissant, permettraient de contribuer à sceller un accord en matière de transport terrestre, en vue de permettre d’implémenter un nouveau couloir de passage des marchandises à destination ou en provenance du Tchad, via les ports et les routes algériens », souligne la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière.



Selon elle, les plus hautes autorités de la République du Tchad, en l’occurrence, le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, qui place le transport et la sécurité routière, au cœur de sa politique, ne cessent d’inviter à s’inspirer du système de transport multimodal d’autres pays, afin de mieux organiser ce secteur et de trouver aussi des voies et moyens pour faciliter les échanges commerciaux, à l’exemple de l’Algérie qui dispose d'une façade maritime d’environ 1 200 kilomètres avec onze ports de commerce.