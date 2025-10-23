Tchad - Allemagne : renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur les questions humanitaires et Sécuritaires

Soutien économique

Création d'opportunités pour la jeunesse

Coopération en matière de sécurité et de défense pour stabiliser la région

Le 23 octobre 2025, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu Madame Serap Güler, Ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, chargée des affaires africaines. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de sa mission au Tchad, qui s'est déroulée du 21 au 23 octobre.Accompagnée de l'Ambassadeur d'Allemagne au Tchad et de son équipe, Mme Güler a eu un échange approfondi avec le Ministre d'État sur les thèmes de la coopération bilatérale et des défis communs à relever.Sa visite à l'Est du pays, notamment dans les camps de réfugiés, a mis en lumière les pressions humanitaires et sécuritaires auxquelles le Tchad et ses communautés hôtes font face. Mme Güler a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Allemagne et la volonté de l'Union européenne de renforcer son accompagnement au Tchad.Ce partenariat repose sur plusieurs axes clés :Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité d'un partenariat solide entre le Tchad et l'Allemagne, axé sur des solutions communes face aux défis contemporains. Le renforcement de cette coopération est prometteur pour l'avenir des relations entre les deux nations.