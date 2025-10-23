Tchad - Allemagne : renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur les questions humanitaires et Sécuritaires

Le 23 octobre 2025, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu Madame Serap Güler, Ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, chargée des affaires africaines. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de sa mission au Tchad, qui s'est déroulée du 21 au 23 octobre.
Accompagnée de l'Ambassadeur d'Allemagne au Tchad et de son équipe, Mme Güler a eu un échange approfondi avec le Ministre d'État sur les thèmes de la coopération bilatérale et des défis communs à relever.
Sa visite à l'Est du pays, notamment dans les camps de réfugiés, a mis en lumière les pressions humanitaires et sécuritaires auxquelles le Tchad et ses communautés hôtes font face. Mme Güler a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Allemagne et la volonté de l'Union européenne de renforcer son accompagnement au Tchad.
Ce partenariat repose sur plusieurs axes clés :
- Soutien économique
- Création d'opportunités pour la jeunesse
- Coopération en matière de sécurité et de défense pour stabiliser la région