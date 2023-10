Tchad : Alvin, poète-slameur tchadien, invité d'honneur au Festival International de Slam/Poésie au Canada

La 7ème édition du Festival International de Slam/Poésie se déroulera du 1er au 15 octobre 2023, dans la province d’Acadie au Canada.



Le Tchadien Alvin, reconnu pour ses textes et ses performances poétiques, a été sélectionné en tant que poète-slameur pour cet événement.



Ses talents artistiques ont grandement impressionné les organisateurs du festival, qui ont salué la pertinence de son art auprès d'un public diversifié. L'invitation précise que ses prises de parole engagées, en faveur des droits humains, ont captivé de nombreux auditoires.



L'intégrer à leur programme est source de joie pour les organisateurs. Au cours du festival, Alvin animera des ateliers scolaires et participera au spectacle « Éclats de vers », explorant le thème de la « dualité ».



Djeguedem Naparangar, connu sous le pseudonyme d'Alvin, a découvert le slam au lycée. Il a été le tout premier champion de slam au Tchad en 2017, représentant son pays, lors de la première édition de la Coupe d’Afrique de Slam en 2018.



En 2020, il a pris part au Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan, et a effectué plusieurs voyages artistiques au Cameroun. De plus, il est membre fondateur du collectif Tchad Slam.