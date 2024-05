Tchad - Amiral Protège Bûnda Slam : Un artiste tchadien aux multiples talents qui marie poésie et peinture

Amiral Protège Bûnda Slam est avant tout un poète et slameur reconnu pour ses textes profonds et engagés. Il puise son inspiration dans son quotidien, dans les problèmes de la société, dans son histoire personnelle et dans la richesse du patrimoine culturel tchadien. Ses mots, empreints de sensibilité et de force, touchent le cœur et l'âme de son public.