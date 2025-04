Tchad - Après le Lac Léré, cap sur Moïssala : une nouvelle étape pour les géographes de la FLSH de l'Université de Moundou

Ce déplacement s'inscrit dans une démarche de découverte et d’analyse approfondie des réalités géographiques spécifiques de cette région. À Moïssala, l’équipe de géographes a eu l'opportunité d'observer et de commenter les dynamiques démographiques qui caractérisent cette zone particulièrement riche à plusieurs égards.





Les observations ont porté notamment sur la croissance de la population, la pression exercée sur les ressources naturelles, le processus d'urbanisation progressive, ainsi que les phénomènes de mobilité humaine et les mutations des structures sociales.





Ce type d’immersion sur le terrain offre aux étudiants et aux enseignants une occasion inestimable de confronter les théories et les concepts étudiés en salle de cours aux réalités complexes et multiformes des territoires tchadiens, tout en contribuant à une meilleure compréhension scientifique de ces espaces.