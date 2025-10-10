Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Atelier à Bol sur les aspects environnementaux et sociaux du projet PAAET


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Octobre 2025


La Cellule d’Exécution de Projets (CEP) du Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET) a organisé un atelier de formation et de sensibilisation ce mardi 7 octobre 2025 à Bol. L'atelier était consacré aux aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet.


La cérémonie d'ouverture, présidée par le Préfet du département de Mamdi, M. Fadoul Sougour Boulogne, a réuni les autorités administratives, les chefs traditionnels et les membres de la société civile.

 
Mahamat Zakaria Abdoulaye, Directeur général adjoint des Énergies nouvelles et renouvelables, a souligné l'importance du PAAET pour le développement socio-économique du pays et l'engagement du gouvernement à améliorer le taux de couverture énergétique.

 
« Notre objectif est de permettre à chaque Tchadien d’avoir accès à une énergie fiable, propre et abordable dans un délai raisonnable », a-t-il déclaré.


Pour garantir une exécution responsable, il a insisté sur la mise en place d'un comité de suivi chargé d'accompagner le projet sur le terrain et de veiller au respect des normes environnementales et sociales.
 

Appel à l'Implication Collective

 
Le Préfet Fadoul Sougour Boulogne a salué l'initiative et a appelé les participants à :
  • S’approprier et vulgariser les informations reçues.
  • Assurer la réussite du projet dans un esprit de responsabilité et de durabilité.
« Le succès de ce projet dépend de notre implication collective et de la bonne gestion de ses impacts environnementaux et sociaux », a-t-il affirmé.


Cet atelier s'inscrit dans la démarche du PAAET visant à renforcer les capacités des acteurs locaux pour une mise en œuvre inclusive, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations dans la province du Lac.


