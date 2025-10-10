Tchad : Atelier à Bol sur les aspects environnementaux et sociaux du projet PAAET

« Notre objectif est de permettre à chaque Tchadien d’avoir accès à une énergie fiable, propre et abordable dans un délai raisonnable », a-t-il déclaré.

Appel à l'Implication Collective

S’approprier et vulgariser les informations reçues.

Assurer la réussite du projet dans un esprit de responsabilité et de durabilité.

« Le succès de ce projet dépend de notre implication collective et de la bonne gestion de ses impacts environnementaux et sociaux », a-t-il affirmé.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le Préfet du département de Mamdi, M. Fadoul Sougour Boulogne, a réuni les autorités administratives, les chefs traditionnels et les membres de la société civile.Mahamat Zakaria Abdoulaye, Directeur général adjoint des Énergies nouvelles et renouvelables, a souligné l'importance du PAAET pour le développement socio-économique du pays et l'engagement du gouvernement à améliorer le taux de couverture énergétique.Pour garantir une exécution responsable, il a insisté sur la mise en place d'un comité de suivi chargé d'accompagner le projet sur le terrain et de veiller au respect des normes environnementales et sociales.Le Préfet Fadoul Sougour Boulogne a salué l'initiative et a appelé les participants à :Cet atelier s'inscrit dans la démarche du PAAET visant à renforcer les capacités des acteurs locaux pour une mise en œuvre inclusive, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations dans la province du Lac.