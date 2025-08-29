Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Atelier à Mao pour la protection de l'environnement


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 29 Août 2025


Le Secrétaire Général de la Province du Kanem, M. Annour Djibrine Abdoulaye, a présidé ce jeudi 28 août 2025 le lancement d'un atelier de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Organisée par le Fonds Spécial en Faveur de l'Environnement (FSE), l'initiative vise à vulgariser les textes juridiques et réglementaires en vigueur.


Pendant deux jours, les participants vont se pencher sur des textes de loi cruciaux, notamment la Loi N°014/PR/98 sur les principes généraux de protection de l'environnement et la Loi N°014/PR/2008 sur le régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le récent texte N°023/CNT/2024 sera également étudié.

 
Le Chef de Mission du FSE, M. Djimramadji Alrari, a insisté sur l'urgence d'une mobilisation face aux défis environnementaux comme la déforestation, la pollution et le changement climatique. L'atelier s'inscrit dans la politique quinquennale du président Mahamat Idriss Deby Itno, qui encourage l'implication des communautés pour un développement durable. Les participants recevront des exemplaires des textes de loi afin de faciliter leur mise en œuvre sur le terrain.


