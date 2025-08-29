Tchad : Atelier à Mao pour la protection de l'environnement



Pendant deux jours, les participants vont se pencher sur des textes de loi cruciaux, notamment la Loi N°014/PR/98 sur les principes généraux de protection de l'environnement et la Loi N°014/PR/2008 sur le régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le récent texte N°023/CNT/2024 sera également étudié.





Le Chef de Mission du FSE, M. Djimramadji Alrari, a insisté sur l'urgence d'une mobilisation face aux défis environnementaux comme la déforestation, la pollution et le changement climatique. L'atelier s'inscrit dans la politique quinquennale du président Mahamat Idriss Deby Itno, qui encourage l'implication des communautés pour un développement durable. Les participants recevront des exemplaires des textes de loi afin de faciliter leur mise en œuvre sur le terrain.