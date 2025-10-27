Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Atelier de formation pour le renforcement des capacités statistiques dans le cadre du projet EHCVM


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 27 Octobre 2025


Dans le cadre du Projet d’Harmonisation des Statistiques en Afrique Centrale (STAT-CEMAC), un atelier de formation sur l’utilisation des images liées aux Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) s’est tenu à N'Djamena du 27 au 31 octobre 2025. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la collecte, la gestion et l’exploitation des données, en vue d’une meilleure prise de décision à l’échelle régionale.


  Le Commissaire de la CEMAC, M. Nicolas Beyeme Nguema, a souligné que le programme STAT-CEMAC est désormais entré dans sa phase de croisière grâce à la mise en œuvre du Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (HISWACA), financé par la Banque Mondiale.

 
Il a exprimé sa reconnaissance envers la Banque Mondiale pour son appui constant, tant technique que financier, au renforcement des systèmes statistiques des pays membres de la CEMAC.

 
Il a rappelé que la première réunion du comité de pilotage du projet, tenue à Djibloho en septembre 2025, a permis aux Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) de valider un calendrier harmonisé pour la réalisation de l’EHCVM.
Le Commissaire a exhorté les INS des États membres à respecter rigoureusement ce calendrier afin de faire de cette première opération statistique coordonnée à l’échelle communautaire un succès exemplaire.

 
L’engagement renouvelé de la Banque mondiale
Le Représentant de la Banque Mondiale au Tchad, M. Farouk Mollah Banna, a réaffirmé l’engagement de son institution aux côtés des pays participants, ainsi que des Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, pour renforcer les capacités statistiques nationales et régionales.

 
Il a insisté sur le fait que des systèmes statistiques fiables et performants sont indispensables pour éclairer les politiques publiques, suivre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et favoriser une croissance inclusive et équitable.

 
Il a également exprimé sa gratitude à tous les acteurs impliqués dans l’organisation de cet atelier et a réitéré le soutien continu de la Banque Mondiale.

 
La réforme de l’appareil statistique tchadien en marche
Prenant la parole, le Secrétaire d’État, M. Ali Djadda Kampard, a rappelé que, sous l’impulsion du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, les autorités tchadiennes ont engagé une réforme en profondeur du système statistique national.

Cette réforme, soutenue par des investissements accrus dans les infrastructures statistiques, la formation des cadres et la modernisation des outils de collecte et d’analyse, traduit la volonté du Gouvernement de faire de la statistique un pilier central du développement, conformément à la vision du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

 
Des données au service du développement
L’un des axes majeurs du PND repose sur la disponibilité de données de qualité pour assurer le suivi des politiques publiques et la mesure de la performance économique et sociale.

 
La réalisation de l’EHCVM répond à cet objectif en fournissant des indicateurs précis sur la pauvreté, les inégalités, et l’évaluation des politiques publiques.

 
Cette initiative confirme la volonté du Tchad et de ses partenaires de bâtir un écosystème statistique solide, garant de décisions éclairées et d’un développement durable et inclusif.


