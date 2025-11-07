Tchad : Atelier sur l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif national

L’UNHCR Tchad (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés).

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Tchad.

La Banque mondiale.

L’UNICEF Tchad.





Objectif de l'Atelier

L'événement a réuni plusieurs partenaires majeurs :L’objectif principal de cet atelier était de rassembler les différentes parties prenantes pour accompagner le Gouvernement du Tchad dans la réalisation de ses engagements visant à inclure les réfugiés dans son système éducatif national.Cette démarche s'inscrit dans les efforts du Tchad pour garantir l'accès à l'éducation aux milliers de réfugiés qu'il accueille, conformément aux principes de l'éducation pour tous.