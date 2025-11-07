Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Atelier sur l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif national


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Un atelier crucial sur l’inclusion des réfugiés dans le système éducatif national tchadien a été organisé du 5 au 6 novembre 2025.


Tchad : Atelier sur l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif national




  L'événement a réuni plusieurs partenaires majeurs :
  • L’UNHCR Tchad (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés).
  • Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Tchad.
  • La Banque mondiale.
  • L’UNICEF Tchad.
 



Objectif de l'Atelier

 
L’objectif principal de cet atelier était de rassembler les différentes parties prenantes pour accompagner le Gouvernement du Tchad dans la réalisation de ses engagements visant à inclure les réfugiés dans son système éducatif national.

 
Cette démarche s'inscrit dans les efforts du Tchad pour garantir l'accès à l'éducation aux milliers de réfugiés qu'il accueille, conformément aux principes de l'éducation pour tous.
