Tchad : Au ​Mayo-Kebbi Ouest, les autorités renforcent le dispositif sécuritaire face à l’afflux d’éleveurs transhumants

Selon les autorités, cette situation représente un risque accru de conflits entre agriculteurs et éleveurs. La présence de troupeaux autour de champs non encore moissonnés expose les exploitations agricoles à d’éventuelles dégradations, un facteur souvent à l'origine des tensions récurrentes dans la province.



Pour prévenir toute escalade, les responsables administratifs et sécuritaires ont annoncé une action coordonnée visant à réguler la circulation des transhumants. Le dispositif repose sur une présence renforcée des forces de sécurité sur le terrain, un suivi rigoureux des mouvements pastoraux et un contrôle accru aux points d’entrée de la province.



L’objectif est double : protéger les cultures en pleine période de récoltes ; empêcher l’infiltration d’individus malveillants profitant du mouvement transhumant pour se dissimuler.