TCHAD

Tchad : Au ​Mayo-Kebbi Ouest, les autorités renforcent le dispositif sécuritaire face à l’afflux d’éleveurs transhumants


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 24 Novembre 2025


Ce lundi 24 novembre 2025, le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, a présidé une réunion élargie de sécurité à sa résidence. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un afflux inhabituel d’éleveurs transhumants étrangers, alors même que la région entre dans une période sensible de récoltes.


Selon les autorités, cette situation représente un risque accru de conflits entre agriculteurs et éleveurs. La présence de troupeaux autour de champs non encore moissonnés expose les exploitations agricoles à d’éventuelles dégradations, un facteur souvent à l'origine des tensions récurrentes dans la province.

Pour prévenir toute escalade, les responsables administratifs et sécuritaires ont annoncé une action coordonnée visant à réguler la circulation des transhumants. Le dispositif repose sur une présence renforcée des forces de sécurité sur le terrain, un suivi rigoureux des mouvements pastoraux et un contrôle accru aux points d’entrée de la province.

L’objectif est double : protéger les cultures en pleine période de récoltes ; empêcher l’infiltration d’individus malveillants profitant du mouvement transhumant pour se dissimuler.


