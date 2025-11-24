Tchad : Le Ministre des Infrastructures exige une mobilisation accrue sur la Route Transsaharienne après les constats de la BAD

Le Ministre, accompagné de la Secrétaire d'État, Mme Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, et de son Staff, a échangé sur les insuffisances relevées par la Banque, qui impactent la bonne exécution des travaux.







L’équipe de la BAD a fait état d’une faible mobilisation des ressources humaines et matérielles de la part de l'entreprise en charge du chantier de la RTS. Une situation qui compromet l’avancement régulier des travaux.







Face à ce constat, la délégation de la BAD est venue solliciter l’appui du Ministre pour interpeller l’entreprise, afin qu’elle renforce sans délai le personnel et les équipements. La Banque a insisté sur le fait que cette action est une condition essentielle pour garantir la qualité et la cadence des travaux.







La BAD a également demandé l’accompagnement du Ministère pour accélérer le lancement imminent du projet Kyabé–Mayo, dont toutes les conditions requises pour le premier décaissement sont désormais remplies.









La Fermeté du Ministère face aux Retards

Le Ministre Amir Idriss Kourda a salué la démarche constructive de la Banque et a rappelé l’importance stratégique de ces projets pour le développement national et sous-régional.







Il a souligné que, malgré plusieurs arrêts injustifiés de la part de l’entreprise dans le passé, son département avait dû exiger la reprise des travaux à la charge de l’entreprise, preuve de la détermination du Ministère à faire avancer les chantiers prioritaires.







Face aux exigences de la BAD, le Ministre a lui aussi posé des conditions claires à la Banque, notamment :



Validation Rapide de l’Avenant : Le Ministre a insisté sur la nécessité pour la BAD de valider rapidement l’avenant attendu, indispensable pour garantir la continuité des travaux sur la RTS et boucler le processus de recrutement de la Mission de Contrôle.

Accélération des Validations Connexes : Il a exhorté la BAD à redoubler d’efforts pour accélérer les validations nécessaires concernant les travaux connexes en attente (notamment Ham-Fianga et autres avis pour le projet de pont entre Bongor et Yagoua).





Concernant les travaux connexes sur la RTS, le Chef du Département a instruit ses services techniques de lever sans délai toutes les barrières susceptibles de compromettre leur réalisation, afin d’assurer un meilleur impact pour les communautés riveraines.







S’agissant du projet Kyabé – Mayo, le Ministre a appelé à une anticipation rigoureuse sur tous les aspects techniques, administratifs et opérationnels pour garantir une mise en œuvre exemplaire.

