Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre des Infrastructures exige une mobilisation accrue sur la Route Transsaharienne après les constats de la BAD


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


M. Amir Idriss Kourda, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, a reçu une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD), conduite par M. Abdoulaye Konaté, Économiste principal et Représentant pays par intérim. Cette rencontre faisait suite à une mission de supervision de la BAD sur le chantier de la Route Transsaharienne (RTS).


Tchad : Le Ministre des Infrastructures exige une mobilisation accrue sur la Route Transsaharienne après les constats de la BAD


 

Le Ministre, accompagné de la Secrétaire d'État, Mme Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, et de son Staff, a échangé sur les insuffisances relevées par la Banque, qui impactent la bonne exécution des travaux.

 

L’équipe de la BAD a fait état d’une faible mobilisation des ressources humaines et matérielles de la part de l'entreprise en charge du chantier de la RTS. Une situation qui compromet l’avancement régulier des travaux.

 

Face à ce constat, la délégation de la BAD est venue solliciter l’appui du Ministre pour interpeller l’entreprise, afin qu’elle renforce sans délai le personnel et les équipements. La Banque a insisté sur le fait que cette action est une condition essentielle pour garantir la qualité et la cadence des travaux.

 

La BAD a également demandé l’accompagnement du Ministère pour accélérer le lancement imminent du projet Kyabé–Mayo, dont toutes les conditions requises pour le premier décaissement sont désormais remplies.

 


 La Fermeté du Ministère face aux Retards

 

Le Ministre Amir Idriss Kourda a salué la démarche constructive de la Banque et a rappelé l’importance stratégique de ces projets pour le développement national et sous-régional.

 

Il a souligné que, malgré plusieurs arrêts injustifiés de la part de l’entreprise dans le passé, son département avait dû exiger la reprise des travaux à la charge de l’entreprise, preuve de la détermination du Ministère à faire avancer les chantiers prioritaires.

 

Face aux exigences de la BAD, le Ministre a lui aussi posé des conditions claires à la Banque, notamment :

  • Validation Rapide de l’Avenant : Le Ministre a insisté sur la nécessité pour la BAD de valider rapidement l’avenant attendu, indispensable pour garantir la continuité des travaux sur la RTS et boucler le processus de recrutement de la Mission de Contrôle.

  • Accélération des Validations Connexes : Il a exhorté la BAD à redoubler d’efforts pour accélérer les validations nécessaires concernant les travaux connexes en attente (notamment Ham-Fianga et autres avis pour le projet de pont entre Bongor et Yagoua).



Concernant les travaux connexes sur la RTS, le Chef du Département a instruit ses services techniques de lever sans délai toutes les barrières susceptibles de compromettre leur réalisation, afin d’assurer un meilleur impact pour les communautés riveraines.

 

S’agissant du projet Kyabé – Mayo, le Ministre a appelé à une anticipation rigoureuse sur tous les aspects techniques, administratifs et opérationnels pour garantir une mise en œuvre exemplaire.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/11/2025

Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina

Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina

Tchad - Arabie Saoudite : Le Ministre du Commerce prend part au Sommet mondial de l’industrie 2025 à Riyad Tchad - Arabie Saoudite : Le Ministre du Commerce prend part au Sommet mondial de l’industrie 2025 à Riyad 23/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter