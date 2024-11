Tchad : Au Sila, 100 motos et 3 ambulances remis pour renforcer la sécurité et les services de santé

Appel à une gestion rigoureuse



Ismaël Yamouda Djorbo a rappelé que ces motos et ambulances, acquises par l’État à un coût élevé, doivent être gérées avec rigueur et entretenues régulièrement.



« Ces engins représentent un investissement important de l’État pour améliorer les conditions de vie des populations. Il est impératif que les bénéficiaires en prennent soin et les utilisent exclusivement dans le cadre du service », a-t-il ajouté.



Un impact positif attendu



Cette dotation en équipements devrait permettre aux services concernés d’améliorer leur mobilité et leur efficacité sur le terrain. Les forces de sécurité pourront mieux lutter contre les actes de banditisme, tandis que les services de santé pourront intervenir rapidement pour sauver des vies.