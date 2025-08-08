Tchad–Autriche : Les discussions bilatérales portent sur la sécurité, l'humanitaire et le développement





Un partenariat stratégique face aux défis régionaux

M. Sepp Schellhorn a qualifié le Tchad de partenaire stratégique pour l'Autriche, saluant son rôle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en tant qu'acteur clé pour la stabilité en Afrique.





Mme Fatimé Adjineh Garfa a rappelé l'engagement du Tchad en faveur de la paix et de la stabilité sous-régionale. Elle a aussi soulevé l'impact humanitaire du conflit au Soudan, qui pèse lourdement sur son pays. « Nous accueillons aujourd'hui plus d’un million de réfugiés soudanais. Sur instruction du Président de la République, nos frontières restent ouvertes », a-t-elle déclaré, soulignant les conséquences considérables sur l'économie, l'environnement et le tissu social tchadien. Elle a appelé à une solution pacifique à la crise soudanaise.

Appel à l'investissement pour le "Tchad connexion 2030"

En tant que pays enclavé, le Tchad mise sur l’innovation et les partenariats pour soutenir son développement. La Ministre Déléguée a profité de la rencontre pour présenter le Plan National de Développement (PND) : "Tchad connexion 2030". Une table ronde de mobilisation des ressources est prévue en septembre à Abu Dhabi.





Mme Garfa a invité son homologue à « mobiliser les investisseurs autrichiens pour participer à cette table ronde et ainsi contribuer à la redynamisation de notre coopération bilatérale ».