Tchad : Avis d'Appel d'Offres International de la CEP-SNE pour l'acquisition de systèmes solaires domestiques (kits SHS)

1. La République du Tchad a reçu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer les activités du Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Energie (PAAET) et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché à relatif à l’Acquisition des Systèmes Solaires Domestiques (kits SHS) en deux lots.



2. La Cellule d’Exécution de Projets de la Société Nationale de l’Électricité (CEP SNE) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir en deux lots :

Quantité Unité Province Date de la première livraison au plus tard Date de la livraison restante au plus tard Services connexes Lot 1 50 000 Un N’Djamena, Tibesti, Borkou, Kanem, Bahr EL Ghazel, Lac, Batha et HadjerLamis 180 jours 547 jours *Vente des Kits SHS

*Fourniture de services après-vente pendant la période de garantie Lot 2 50 000 Un Chari Baguirmi, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Logone Occidental, Tandjilé. 180 jours 547 jours *Vente des Kits SHS

*Fourniture de services après-vente pendant la période de garantie

3. La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence internationale (AOI) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale, de juillet 2016, mis à jour en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et septembre 2023 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la CEP SNE, Service Passation des marchés, sise au quartier Béguinage, Av. SAHOULBA GONTCHOME, Rue 3054 à côté de la résidence de l’Ambassade du Niger. BP : 44 N’Djaména – Tchad Tel : (+235) 22 51 03 04 - E-mail : pirect.cep@gmail.com de 7 heures à 15 heures 30 minutes tous les jours ouvrables et les vendredis de 7 heures à 12 heures 30 minutes, heure locale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau mentionnée ci-dessus.

Cent cinquante-mille (150 000 FCFA) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par un système de transfert contre reçu de la Comptabilité de la CEP SNE. . La demande écrite formulée par le soumissionnaire doit être accompagnée d’un justificatif de transfert à l’adresse 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet sous pli fermé ou par courriel électronique sous format PDF en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de. La méthode de paiement sera en espèces ou par un système de transfert contre reçu de la Comptabilité de la CEP SNE. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire au nom du Comptable Principal de la CEP SNE : Monsieur HINZOUMBE DAVID La demande écrite formulée par le soumissionnaire doit être accompagnée d’un justificatif de transfert à l’adresse pirect.cep@gmail.com

Pour les Fournisseurs étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, le frais de transfert est à la charge du soumissionnaire.



6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 novembre 2023 à 10 heures précises, heure de N’Djaména. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous à. 10 heures 30 minutes, heure locale de N’Djaména. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique.



7. Toutes les offres doivent comprendre une Garantie de l’Offre, pour un montant figurant dans le tableau ci-dessous :

Description Montants Lot 1 25 000 000 FCFA Ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible Lot 2 25 000 000 FCFA Ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible

8. L’attention des Soumissionnaires est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres.

9. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de Performance en matière de Travail Forcé et d’une Déclaration de Travail Forcé.

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :