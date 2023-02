Tchad : Avis d'Appel d'Offres International n°61 du PROLAC-TD (Réhabilitation de 100,4km de pistes rurales)

Le Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) lance un Avis d'Appel d'Offres International pour la réhabilitation de 100,4 km de pistes rurales dans la Province du Lac pour un délai d'exécution de quatre (4) mois en trois (3) lots distincts suivants :

Lot 1 : Réhabilitation de la piste rurale Matafo - Méléa - Nguéléa/RN (38,5km) ;

Lot 2 : Réhabilitation des pistes rurales Moune - Dibouboul 5 et Dibouboul 1 - Ngarangou/RN (27,9 Km) ; et

Lot 3 : Réhabilitation de la piste Ngarangou/RN - Doumba - Goui/RN (34 Km).