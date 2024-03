ANNONCES Tchad : Avis de recrutement pour 4 postes basés à N'Djamena, dans une institution financière

Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Mars 2024



Le cabinet CDO Consulting Tchad spécialisé dans le management des organisations, de la stratégie commerciale et de la finance recrute pour un de ses clients, une institution financière de premier plan installée au Tchad les profils suivants :

UN (01) DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA CONFORMITE - poste base à Ndjamena



I. DESCRIPTION DU POSTE

Placé sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur du Département de la Conformité est responsable de garantir que l'ensemble des activités de la banque respectent les réglementations et les normes en vigueur. Il/elle supervise et coordonne les efforts visant à maintenir un haut niveau de conformité dans toutes les opérations de la banque.



II. ATTRIBUTIONS

Les attributions non exhaustives sont entre autres:

- Développer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de conformité.

- Fournir des conseils et une orientation stratégique sur les questions de conformité aux équipes opérationnelles.

- Effectuer des évaluations régulières des risques et de conformité et proposer des mesures d’atténuation.

- Assurer une surveillance continue des activités de la banque pour détecter et prévenir les violations de la conformité.

- Collaborer avec les organismes de réglementation externes et assurer une communication transparente.

- Former le personnel sur les exigences réglementaires et les meilleurs pratiques de conformité.

- Gérer les enquêtes internes et externes liées à la conformité.

- Superviser les équipes de professionnels de la conformité et évaluer leurs performances.



III. COMPETENCES REQUISES

Les compétences requises et non exhaustives incluent :



- Connaissance approfondie des lois et réglementations bancaires nationales et internationales.

- Capacité à analyser les risques et à élaborer des stratégies de conformité efficaces.

- Compétences en leadership et en gestion d’équipe.

- Excellentes compétences communication en communication verbale et écrite.

- Sens aigu de l’éthique professionnelle et de la confidentialité.

- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.

- Expérience antérieure dans le domaine de la conformité bancaire serait un atout.

- Maitrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de la conformité.





IV. FORMATION ET EXPERIENCE

Diplôme universitaire en finance, en droit ou dans un domaine connexe.

Une certification professionnelle en conformité (par exemple, CAMS, CRCM) est un atout.

Minimum de 5 années d'expérience dans des rôles de conformité, avec une expérience préalable dans la gestion d'équipes.



La maitrise de l’anglais est nécessaire pour le poste****



UN (01) CHEF DE SERVICE MULTINATIONALE ET REGIONALE CORPORATE (MRC) (poste base à Ndjamena)



I. DESCRIPTION DU POSTE

Placé sous la supervision du Directeur du Corporate Bank, le chef de service de service du segment clientèle Multinationale et Régionale Corporate (MRC) est responsable de garantir le développement de ce portefeuille. Il/elle supervise et coordonne les efforts visant à maintenir un haut niveau de service et travaille en collaboration avec d’autres départements pour offrir des solutions financières adaptées aux besoins spécifiques de ces clients.



I. ATTRIBUTIONS

Les attributions non exhaustives sont entre autres :

- Exécuter une stratégie de croissance du portefeuille des Multinationales – Régionales – Corporate

- Développer et pour le segment Multinationales – Régionales – Corporate –

- Fidéliser cette catégorie de clientèle

- Vulgariser les produits digitaux

- Analyser les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés

- Négocier et structurer des transactions complexes y compris des prets syndiqués, des financements structurés et des services de trésorerie

- Assurer une gestion efficace des risques liés au portefeuille de ces clients

- Fournir un excellent service clientèle et entretenir des relations solides avec les clients

- Maximiser la chaine des valeurs sur cette clientèle

- Reporting régulier sur la performance du segment au Directeur du département



II. COMPETENCES REQUISES

Les compétences requises et non exhaustives incluent :



- Excellentes compétences en communication et négociation.

- Fortes compétences analytiques et capacité à comprendre les besoins financiers des clients

- Connaissances approfondies des produits et services bancaires

- Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs projets simultanément

- Orienté résultats et axé sur la satisfaction client

- Esprit d’équipe et capacité à motiver les autres membres de l’équipe

- La maitrise du logiciel de gestion des relations clients (CRM) ou tout autre est un atout

- Capacité à analyser les états financiers

- Bonne connaissance de l’outil informatique



IV- FORMATION ET EXPERIENCE

- Diplôme universitaire de type Bac+4 minimum en finance, en droit ou dans un domaine connexe.

- Expérience professionnelle pertinente dans le secteur bancaire, de préférence dans le domaine des services aux entreprises.

- Minimum de 4 années d'expérience dans le développement commerciale.

La maitrise de l’anglais est obligatoire pour ce poste***



UN (01) CHEF DE SERVICE TRADE - SECTION OPERATIONS LOCALES - poste base à Ndjamena



I. DESCRIPTION DU POSTE

Placé sous la supervision du Directeur des opérations, le chef de service Trade-Section opérations locales est responsable de la mise en œuvre des politiques et procédures des meilleures pratiques pour les activités des opérations. Il/elle supervise une équipe chargée d’assurer le bon déroulement des operations et de garantir la conformité avec les réglementations locales et internationales.



II. ATTRIBUTIONS

Les attributions non exhaustives sont entre autres:

- Faire respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles par les membres de l’équipe.

- S’assurer du Rapprochement mensuel de tous les comptes placés sous la responsabilité de la section.

- Assurer au quotidien le rapprochement des comptes Disposition à payer et chèques certifies.

- Assurer la bonne tenue des dossiers chèques certifiés, virements permanents, Disposition à payer en instance.

- S’assurer que les opérations remarquables font régulièrement l’objet de confirmation par les gestionnaires avant le traitement.

- S’assurer des bons dénouements des opérations de compensation bancaire.

- Transmettre hebdomadairement et mensuellement le rapport d’activité du service au Responsable des operations.

- Gérer les risques opérationnels associés aux transactions commerciales et mettre en place des mesures d’atténuation.

- Fixe en concertation avec le responsable du Cash Management des objectifs individuels des collaborateurs placés sous sa responsabilité et procède périodiquement à leur évaluation.

- Analyser les processus opérationnels existants et proposer des améliorations.



III. COMPETENCES REQUISES

Les compétences requises et non exhaustives incluent :



- Solides connaissances des opérations commerciales y compris des lettres de crédits, les garanties bancaires et les collections documentaires.

- Excellentes compétences en leadership.

- Bon esprit d'équipe et bon communicateur.

- Orientation client élevée et compétence en résolution de problems.

- Solides compétences analytiques.

- Solides compétences en négociation.





IV- FORMATION ET EXPERIENCE

- Avoir un Bac + 4 en Gestion, Comptabilité, Finances

- Minimum 03 ans d'expérience pour la qualification au poste

- Affiliation professionnelle à tout organisme professionnel reconnu si possible.



La maitrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste***



UN (01) CHEF DE SERVICE FINANCIAL INSTITUTION & INTERNATIONAL ORGANISATION (FI & IO) - poste base à Ndjamena



I. DESCRIPTION DU POSTE

Placé sous la supervision du Directeur du Corporate Bank, le chef de service de service du segment clientèle Financial Institution & International Organisation (Institution Financière et Organisation Internationale) est responsable de garantir le développement de ce portefeuille. Il/elle supervise et coordonne les efforts visant à maintenir un haut niveau de service et travaille en collaboration avec d’autres départements pour offrir des solutions financières adaptées aux besoins spécifiques de ces clients.



II. ATTRIBUTIONS

Les attributions non exhaustives sont entre autres:

- Développer et exécuter une stratégie de croissance du portefeuille des FI & IO.

- Gérer un portefeuille de clients existants et prospecter de nouveaux clients.

- Analyser les besoins financiers et non financiers des FI & IO et recommander des solutions adaptées.

- Structurer des produits et services financiers sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ces clients.

- Assurer une gestion efficace des risques liés au portefeuille de ces clients.

- Fournir un excellent service clientèle et entretenir des relations solides avec les clients.

- Maximiser la chaine des valeurs sur cette clientèle.

- Reporting régulier sur la performance du segment au Directeur du département.



III. COMPETENCES REQUISES

Les compétences requises et non exhaustives incluent:



- Excellentes compétences en communication et négociation.

- Capacité à comprendre les besoins financiers et non financiers des FI & IO.

- Connaissances approfondies des produits et services bancaires y compris les financements des projets, les opérations de trésorerie et les services de conseil.

- Orienté résultats et axé sur la satisfaction client.

- Esprit d’équipe et capacité à motiver les autres membres de l’équipe.

- Sens des affaires et compréhension des tendances du marché.

- Bonne connaissance de l’outil informatique.



IV- FORMATION ET EXPERIENCE

- Avoir une expérience d’au moins 4 ans dans le secteur bancaire ou la gestion des ONG.

- Avoir un bac+ 4 au minimum en finance, gestion, comptabilité, économie.

- Avoir une bonne culture Générale.

-

La maitrise de l’anglais est obligatoire pour ce poste***



Les candidats/candidates intéressé (es) par cet appel à candidature doivent faire parvenir par mail à l’adresse



- Une lettre de motivation,

- Un cv de deux (2) pages maximums

- Une copie du diplôme justifiant l’adéquation du profil avec le poste

- Indiquer en objet le poste pour lequel vous postulez



Seul (es) les candidat (es) sélectionné (es) seront contacté (es) pour la suite du processus.



Ndjaména le 22 mars 2024



Visitez nous www.cdotchad.com

