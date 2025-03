Tchad - Batha : Attaque de coupeurs de route près d'Ati, deux blessés et une somme importante dérobée

Le jeudi 13 mars 2025, des coupeurs de route ont attaqué deux véhicules transportant des commerçants rentrant du marché hebdomadaire de Kirbi vers Ati, près du village d’Amtachoka, situé dans la sous-préfecture d’Ati rurale, à seulement quelques kilomètres de la ville. L'attaque a causé deux blessés, qui ont été rapidement évacués vers l'hôpital provincial d'Ati pour recevoir les soins nécessaires. Les assaillants ont réussi à s'emparer d'une somme d'argent importante avant de quitter les lieux, abandonnant leurs motos et leurs armes à feu. Alertées par l'incident, les autorités locales ont immédiatement déployé les forces de l’ordre dans la région pour traquer les malfaiteurs et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les responsables de cette attaque et de les traduire en justice.