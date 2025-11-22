Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Batha : La société chinoise Haier en visite d’évaluation des sites agricoles du Groupe SADNA


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 23 Novembre 2025


Batha, le 23 novembre 2025 – Une délégation de la société chinoise Haier a effectué ce dimanche une visite d’évaluation des principaux sites agricoles du Groupe SADNA dans la province du Batha. Cette mission d’étude vise à explorer les possibilités d’un partenariat technique et financier dans le cadre du projet de développement de 10 000 hectares initié par le groupe tchadien.


La première étape de la visite a conduit la délégation sur le site d’Am-Hataba, l’un des pôles agricoles majeurs du Groupe SADNA, d’une superficie de 150 hectares. Les experts de Haier ont pu examiner l'efficacité des pratiques culturales et la coordination des équipes techniques.

 

Les responsables de Haier ont salué les efforts du Groupe SADNA, qui finance intégralement ses activités et base sa stratégie sur une politique de mécanisation et d’agriculture durable pour moderniser le secteur.

 

La visite s’est poursuivie sur le site d’Attawil, où les constats se sont révélés tout aussi positifs. Les représentants de Haier ont relevé :

  • Une gestion rigoureuse des parcelles ;

  • Un suivi technique constant ;

  • Un fort potentiel pour une collaboration en matière de mécanisation et d’innovation agricole.



Ils ont également félicité le groupe tchadien pour sa vision stratégique et son engagement dans la promotion du développement local.

 
 

Au terme de la mission, des échanges ont été menés entre les deux parties autour de possibles axes de coopération concrète, notamment :

  • L’introduction de machines agricoles de nouvelle génération ;

  • Le transfert de technologies adaptées aux réalités locales ;

  • La formation des techniciens opérant sur les sites.



Le représentant de Haier a exprimé un intérêt marqué pour accompagner le Groupe SADNA dans sa démarche de modernisation agricole. Il a estimé que ce partenariat pourrait non seulement contribuer à renforcer la sécurité alimentaire au Tchad, mais aussi à dynamiser l’économie locale dans la province du Batha.



