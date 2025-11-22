Tchad : Ricardo Nanadoumngar Labe honoré par l’Ambassade de France pour 20 années de service exemplaire à l’IFT

Une Reconnaissance pour le Service Rendu

L’événement s’est déroulé en présence de S.E. l’Ambassadeur de France, du Directeur et du Secrétaire général de l’Institut Français, ainsi que de l’ensemble du personnel de l’ambassade et des services rattachés.







Dans un discours profondément marqué par l'humilité et la reconnaissance, M. Ricardo Nanadoumngar Labe a tenu à saluer « l’Éternel, ma famille, mes enfants et mes collègues » pour leur soutien constant. Il a affirmé que cette distinction n'était pas uniquement une célébration individuelle, mais « une reconnaissance pour le service bien rendu » par l’ensemble du personnel tchadien travaillant pour la France.











Hommage et Appel à la Cohésion

Durant son intervention, le récipiendaire a rappelé l’importance de la solidarité entre collègues, rendant un hommage ému aux disparus des dernières années, citant notamment Daniel d’Assidi, ancien délégué.







Il a également exprimé le souhait que la collaboration entre le personnel et la direction de l’IFT continue « dans les meilleures conditions », fidèle à l’esprit de cohésion qui a toujours animé l’institution. M. Labe est revenu sur un épisode marquant de son parcours, évoquant un souvenir lié aux événements du 2 février, illustrant les risques et l’engagement de ceux qui servent les institutions culturelles en période de tension.











Un Fruit de la Coopération

M. Nanadoumngar Labe a conclu son allocution en exprimant sa profonde gratitude envers les autorités françaises :



« Je suis l’œuvre et un fruit de la France. Je ne sais pas si j’aurais reçu un tel honneur de mon propre pays. Vive la France, vive la culture. »







Cette cérémonie, au-delà de l’hommage rendu à un homme, souligne l’importance cruciale du rôle des personnels locaux au sein des institutions diplomatiques et culturelles, et met en lumière la contribution déterminante de M. Ricardo Nanadoumngar Labe dans la promotion du rayonnement culturel français au Tchad.

