Tchad - Bébédjia : L'ITRAD organise une journée portes ouvertes pour évaluer de nouvelles variétés de céréales

La station de recherche agricole de Bébédjia, rattachée à l'ITRAD, a organisé une journée portes ouvertes destinée aux producteurs testeurs du département de la Nya. L'objectif de cette journée était d'évaluer de nouvelles variétés de mil pénicillaire et de sorgho, introduites récemment dans la région.





Après une matinée consacrée à des présentations et des échanges techniques, les participants se sont rendus sur différents sites d'expérimentation pour observer de visu les nouvelles variétés. Ils ont ainsi pu apprécier leur apparence, leur résistance aux maladies, leur tolérance à la sécheresse et leur productivité.







Selon le Dr Gapili Naoura, chercheur sélectionneur à la station de Bébédjia, ces nouvelles variétés ont été choisies pour leur cycle de culture relativement court, un atout précieux dans un contexte de changement climatique et de divagation des animaux. "Ces variétés sont plus résistantes aux stress abiotiques et biotiques, ce qui en fait des outils précieux pour améliorer la sécurité alimentaire des producteurs", a-t-il expliqué.







Les producteurs présents sur le terrain se sont montrés très satisfaits des résultats obtenus. Ils ont particulièrement apprécié la vigueur des nouvelles variétés et leur résistance aux maladies. Certains ont souligné l'importance de disposer de variétés adaptées aux conditions locales, afin de faire face aux défis liés au changement climatique.







Pour compléter cette évaluation, une nouvelle journée portes ouvertes sera organisée prochainement. Cette fois-ci, les participants pourront déguster les différentes variétés sous différentes formes, afin d'évaluer leurs qualités gustatives et nutritionnelles. Cette étape est essentielle avant de procéder à une éventuelle vulgarisation à grande échelle.







Cette initiative de l'ITRAD s'inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer la productivité agricole et à renforcer la sécurité alimentaire au Tchad. En développant de nouvelles variétés adaptées aux conditions locales, les chercheurs contribuent à renforcer la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques et aux autres défis environnementaux.