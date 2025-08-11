Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Bébédjia célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 11 Août 2025


La ville de Bébédjia a commémoré le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Tchad ce 11 août. Une cérémonie s'est tenue sur la place de l'indépendance, en présence du préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barh, des autorités locales, et d'une population nombreuse.


Tchad : Bébédjia célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


  Le général Youssouf Oumar Barh a passé en revue les corps de défense et de sécurité. Il a ensuite exhorté la population à cultiver les valeurs d'honneur, qu'il considère comme le gage du développement.

 
Interrogé sur le sort des jeunes diplômés sans emploi, le préfet a indiqué que l'État a des projets pour la jeunesse. En attendant les recrutements dans la fonction publique, il les a encouragés à se tourner vers l'entrepreneuriat et des activités à leur portée pour s'autofinancer.

 
Le maire de la ville, Ndosolngar Nicolas, a quant à lui appelé les habitants à être fiers d'être Tchadiens et à travailler pour léguer un pays prospère aux générations futures.


