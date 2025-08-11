Tchad : Bébédjia célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance





Le général Youssouf Oumar Barh a passé en revue les corps de défense et de sécurité. Il a ensuite exhorté la population à cultiver les valeurs d'honneur, qu'il considère comme le gage du développement.





Interrogé sur le sort des jeunes diplômés sans emploi, le préfet a indiqué que l'État a des projets pour la jeunesse. En attendant les recrutements dans la fonction publique, il les a encouragés à se tourner vers l'entrepreneuriat et des activités à leur portée pour s'autofinancer.





Le maire de la ville, Ndosolngar Nicolas, a quant à lui appelé les habitants à être fiers d'être Tchadiens et à travailler pour léguer un pays prospère aux générations futures.