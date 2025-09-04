Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Bilan de la riposte contre le choléra dans l'Est du pays


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a présidé une réunion de coordination pour faire le point sur l'épidémie de choléra dans l'Est du Tchad. Cette rencontre fait suite à une mission de trois semaines du ministre sur le terrain.


Tchad : Bilan de la riposte contre le choléra dans l'Est du pays


 

Situation épidémiologique et mobilisation

 
Selon le coordonnateur du Centre d'Opérations d'Urgence en Santé Publique (COUSP), le Dr Dissia Fitouin, l'épidémie affecte sept districts sanitaires et trente-quatre zones de responsabilité. Le pays a enregistré 1 631 cas suspects et 113 décès, dont 51 en communauté.

 
Le ministre a salué les efforts des partenaires pour leur contribution qui a permis la prise en charge des cas, la mise à disposition de kits et le traitement de l'eau. Grâce à ces efforts, le Tchad a reçu 1 120 295 doses de vaccins et attend 740 000 doses supplémentaires de l'UNICEF. La forte mobilisation des communautés, des chefs religieux et des autorités locales a également été soulignée comme un facteur clé dans la riposte. Le ministre a insisté sur la nécessité de former davantage les communautés pour maintenir la dynamique.

 

Soutien international et engagement

 
Les représentants des partenaires présents à la réunion, dont l'UNICEF, ont salué le leadership du ministre et son engagement sur le terrain, qui a "boosté" les activités de riposte. Ils ont réaffirmé leur détermination à continuer de soutenir le Tchad dans la lutte contre l'épidémie.
Peter Kum
