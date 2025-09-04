Tchad : Bilan de la riposte contre le choléra dans l'Est du pays





Situation épidémiologique et mobilisation

Selon le coordonnateur du Centre d'Opérations d'Urgence en Santé Publique (COUSP), le Dr Dissia Fitouin, l'épidémie affecte sept districts sanitaires et trente-quatre zones de responsabilité. Le pays a enregistré 1 631 cas suspects et 113 décès, dont 51 en communauté.





Le ministre a salué les efforts des partenaires pour leur contribution qui a permis la prise en charge des cas, la mise à disposition de kits et le traitement de l'eau. Grâce à ces efforts, le Tchad a reçu 1 120 295 doses de vaccins et attend 740 000 doses supplémentaires de l'UNICEF. La forte mobilisation des communautés, des chefs religieux et des autorités locales a également été soulignée comme un facteur clé dans la riposte. Le ministre a insisté sur la nécessité de former davantage les communautés pour maintenir la dynamique.



Soutien international et engagement

Les représentants des partenaires présents à la réunion, dont l'UNICEF, ont salué le leadership du ministre et son engagement sur le terrain, qui a "boosté" les activités de riposte. Ils ont réaffirmé leur détermination à continuer de soutenir le Tchad dans la lutte contre l'épidémie.