Tchad : Biltine reçoit 9 000 plants pour une ceinture verte

Un geste pour la biodiversité et l'avenir de la région

2 000 plants fruitiers (manguiers, citronniers, goyaviers)

(manguiers, citronniers, goyaviers) 7 000 plants forestiers (acacias, balanites, neems, jasmin, six mois)

Le préfet a remercié l'ONG pour son "geste exceptionnel", qui s'inscrit dans la politique environnementale locale. Il a souligné que ces arbres permettront d'embellir la ville et de renforcer la biodiversité, des objectifs essentiels pour un "avenir durable".Le coordinateur provincial intérimaire de l'ATPDI, Soumaine Markous, a précisé que la donation est composée de :Le préfet a profité de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les ONG et aux personnes de bonne volonté pour qu'elles contribuent à la réussite de ce projet.