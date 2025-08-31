Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Biltine reçoit 9 000 plants pour une ceinture verte


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le préfet du département de Biltine, Mahamat Brahim Idriss, a réceptionné 9 000 plants ce lundi 1er septembre. Ce don, offert par l'ONG ATPDI, servira à créer une ceinture verte autour de la ville.


Un geste pour la biodiversité et l'avenir de la région

 
Le préfet a remercié l'ONG pour son "geste exceptionnel", qui s'inscrit dans la politique environnementale locale. Il a souligné que ces arbres permettront d'embellir la ville et de renforcer la biodiversité, des objectifs essentiels pour un "avenir durable".
 
Le coordinateur provincial intérimaire de l'ATPDI, Soumaine Markous, a précisé que la donation est composée de :
  • 2 000 plants fruitiers (manguiers, citronniers, goyaviers)
  • 7 000 plants forestiers (acacias, balanites, neems, jasmin, six mois)
Le préfet a profité de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les ONG et aux personnes de bonne volonté pour qu'elles contribuent à la réussite de ce projet.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


