Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Burundi : Le MPS et le CNDD-FDD signent une alliance stratégique


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Le Mouvement patriotique du salut (MPS) du Tchad et le Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi ont scellé une alliance politique stratégique. Un mémorandum d’entente a été signé le vendredi 29 août 2025 à Gitega, à l'occasion du 20ᵉ anniversaire de l'accession au pouvoir du CNDD-FDD.


Tchad - Burundi : Le MPS et le CNDD-FDD signent une alliance stratégique


  L'accord a été signé par les secrétaires généraux respectifs des deux partis au pouvoir, Aziz Mahamat Saleh (MPS) et Révérien Ndikuriyo (CNDD-FDD). Selon eux, cette alliance a pour objectif de renforcer l’amitié, d’échanger les bonnes pratiques de gouvernance et de promouvoir le développement dans des domaines clés tels que la jeunesse, l'éducation, la paix et la sécurité.
 
Les responsables des deux partis ont souligné que cette alliance, enracinée dans une histoire commune de lutte pour la souveraineté, s'inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/08/2025

Tchad : Knock On Art met en lumière les jeunes talents du Sahel

Tchad : Knock On Art met en lumière les jeunes talents du Sahel

Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse 29/08/2025

Populaires

Tchad : Le retour des Sao à domicile après six ans d'absence

30/08/2025

Togo : Coupures d'électricité à Lomé pour des travaux

30/08/2025

Tchad : Réception du vaccin contre le choléra à Abéché

30/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter