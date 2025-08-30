Tchad - Burundi : Le MPS et le CNDD-FDD signent une alliance stratégique





L'accord a été signé par les secrétaires généraux respectifs des deux partis au pouvoir, Aziz Mahamat Saleh (MPS) et Révérien Ndikuriyo (CNDD-FDD). Selon eux, cette alliance a pour objectif de renforcer l’amitié, d’échanger les bonnes pratiques de gouvernance et de promouvoir le développement dans des domaines clés tels que la jeunesse, l'éducation, la paix et la sécurité.



Les responsables des deux partis ont souligné que cette alliance, enracinée dans une histoire commune de lutte pour la souveraineté, s'inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud.