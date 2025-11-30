Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad / CEEAC : Le Ministre Dr Abdoulaye Sabre Fadoul participe à la VIIIᵉ Session Extraordinaire


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, représentant le Chef de l'État, a pris part aujourd'hui à la VIIIᵉ Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).


Cette session de haut niveau s’est tenue par visioconférence, la coordination étant assurée depuis Malabo (Guinée Équatoriale).

 

L’ordre du jour principal de la rencontre était consacré à l’examen en profondeur de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Les dirigeants ont évalué le contexte régional, marqué à la fois par des avancées significatives dans certains domaines et par des défis persistants dans plusieurs régions de l'espace CEEAC.

 

La participation du Tchad à cette session réaffirme son engagement actif en faveur de la paix, de la sécurité et de l'intégration régionale en Afrique Centrale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
