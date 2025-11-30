Tchad / CEEAC : Le Ministre Dr Abdoulaye Sabre Fadoul participe à la VIIIᵉ Session Extraordinaire

Cette session de haut niveau s’est tenue par visioconférence, la coordination étant assurée depuis Malabo (Guinée Équatoriale).







L’ordre du jour principal de la rencontre était consacré à l’examen en profondeur de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Les dirigeants ont évalué le contexte régional, marqué à la fois par des avancées significatives dans certains domaines et par des défis persistants dans plusieurs régions de l'espace CEEAC.







La participation du Tchad à cette session réaffirme son engagement actif en faveur de la paix, de la sécurité et de l'intégration régionale en Afrique Centrale.

