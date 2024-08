Tchad – Cameroun (Kousseri) : Sapeurs-pompiers tchadiens et camerounais s’entraînent aux secours fluviaux

Objectifs de l’Opération

Simulation d'accidents : L’exercice a testé et amélioré les techniques de secours et les capacités des équipements disponibles.

Préparation aux inondations : Cet entraînement est crucial pour garantir une réaction efficace durant les périodes d'inondation et maintenir un niveau de vigilance élevé.

Coordination régionale : La présence des sapeurs-pompiers tchadiens a permis d’évaluer la communication et la collaboration entre le Tchad et le Cameroun lors d'incidents majeurs.

Résultats

Les opérations ont été menées avec efficacité, démontrant le savoir-faire et le professionnalisme des sapeurs-pompiers dans les gestes qui sauvent. Ce type d'exercice renforce la coopération entre les deux pays et améliore leur capacité à répondre à des situations d'urgence.