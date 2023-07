Tchad-Cameroun : le MPS encourage la dynamique de nationalisation des actifs de l'ex-Esso avec la COTCO

Selon le communiqué, le Secrétariat Général du MPS se réjouit de la décision prise par le Conseil d'Administration de la COTCO, nommant les représentants du Tchad au poste de Directeur Général et Directrice Générale Adjointe. Le SG du MPS salue cette décision qui, selon le communiqué, s'inscrit parfaitement dans la dynamique ultime de nationalisation des actifs de l'ex-Esso et est le fruit d'une action conjointe du Président Paul Biya et du Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Le communiqué souligne que cette nomination est une avancée qui renforce les perspectives économiques prometteuses entre le Cameroun et le Tchad. À cet égard, le MPS rend hommage aux deux Chefs d'État pour la préservation des ressources stratégiques, notamment la souveraineté pétrolière et énergétique.



Le MPS affirme que le Chef de l'État, depuis le début de la transition politique en cours, a démontré sa détermination inébranlable à protéger le patrimoine et les précieuses richesses du pays.



Le Secrétariat Général du MPS, au nom des militantes et militants, encourage vivement le Président de Transition, Président de la République, à poursuivre sans relâche cette belle dynamique qui revêt une signification, une portée et des enjeux importants en cette période cruciale de l'histoire.



Le MPS réaffirme son plein soutien et son engagement indéfectible envers le Président de Transition dans cette lutte qui concerne avant tout la fierté et la dignité du peuple tchadien.



Le parti exhorte également toutes les forces politiques et sociales du pays à prendre pleinement conscience du sens du sacrifice du Président de Transition et à former une union sacrée pour défendre, en tout lieu et en toutes circonstances, les intérêts vitaux du Tchad.