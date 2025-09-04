Tchad : Camp National de la Jeunesse, la Croix-Rouge mise sur une génération résiliente

La Croix-Rouge du Tchad tient son Camp National de la Jeunesse, du 1er au 10 août sur le campus universitaire de Toukra, situé dans le 9e arrondissement de N’Djamena.



Placée sous le thème : « Jeunesse de la Croix-Rouge du Tchad : 55 ans de dévouement, un avenir de résilience », cette rencontre rassemble plus de 200 jeunes venus des différentes provinces du pays, ainsi que des délégations du Cameroun et de la République centrafricaine.



L’objectif de ce camp est de renforcer les aptitudes des jeunes, de développer leur sens du leadership et de consolider leur implication dans le développement durable, tout en favorisant la cohésion entre les comités provinciaux et la direction nationale. Face aux défis climatiques, économiques et sociaux, la Croix-Rouge du Tchad mise sur l’autonomisation de sa jeunesse pour bâtir des communautés fortes et résilientes.



Lors de l’ouverture officielle, le président de la CRT, Khalla Ahmat Senouss, a rappelé le rôle central de la jeunesse dans la mission humanitaire de l’organisation : « Vous incarnez nos principes et vous êtes les artisans d’une société solidaire. Ce camp constitue un cadre d’apprentissage, de partage et de créativité pour répondre aux enjeux humanitaires et environnementaux. »



Il a aussi salué la participation des représentants camerounais et centrafricains, témoignant de la coopération régionale au sein du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Le programme comprend des sessions de formation sur la gouvernance, le leadership, l’innovation et l’action communautaire.



M. Senouss a invité les jeunes à faire de cette rencontre un véritable tremplin pour leurs engagements futurs, dans un esprit de discipline et de fraternité. « Plus qu’un simple rassemblement, ce camp se veut un moteur pour une jeunesse tchadienne déterminée et prête à affronter les défis de demain », a-t-il conclu.