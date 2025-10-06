Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Campagne "Zéro Choléra" dans le Camp de Réfugiés de Dougui


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 6 Octobre 2025


La campagne de sensibilisation "Zéro Choléra" s'est poursuivie ce samedi 4 octobre 2025 dans la sous-préfecture de Chokoyane. Des membres des ONG Doumtené, COSCO, et de l'UNOSCD se sont rendus au camp de réfugiés de Dougui pour informer la population sur l'épidémie de choléra qui sévit actuellement.


  Cette campagne de prévention est une initiative conjointe des organisations de la société civile en partenariat avec le Conseil provincial du Ouaddaï, comme l'a souligné Oumar Mahamat Djibrine, chargé de programme de l'UNOSOCD.

 
  • Urgence et Action : La coordinatrice de la COSCO, Khadidja Youniss, a rappelé que l'épidémie de choléra est un sujet qui concerne tout le monde. L'ex-député Imrane Mahamat Abdallah a d'ailleurs salué cette initiative "louable et salutaire".
  • Efforts de l'État : Ousmane Mahamat Adam, coordinateur national de l'ONG Doumtené, a reconnu les efforts du gouvernement tchadien, via le Ministère de la Santé publique, pour éradiquer l'épidémie. Il a conclu par un message de prévention et des remerciements aux associations locales pour leur lutte commune.
La population de Chokoyane et les réfugiés du camp de Dougui ont exprimé leur satisfaction et se sont engagés à appliquer les mesures de prévention contre le choléra.


