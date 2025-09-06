Tchad : Campagne de reboisement pour lutter contre la désertification





Un effort collectif contre la désertification

L'événement a été organisé par l'association Klatoulotou Kanem Géographique avec le soutien de la Délégation provinciale du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Hadjer-Lamis. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs officiels, dont le Délégué général du gouvernement de la province, Ahmat Kardayo Hissein, ainsi que des élus locaux et des représentants des villages avoisinants, illustrant une forte mobilisation pour la protection de l'environnement.