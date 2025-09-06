Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Campagne de reboisement pour lutter contre la désertification


Alwihda Info | Par - 7 Septembre 2025


Dans le cadre de la lutte contre la désertification, une importante opération de reboisement a eu lieu ce samedi dans la localité de Toumasy, sous-préfecture de Massakory. Plus de 500 plants ont été mis en terre lors de cette initiative.


Un effort collectif contre la désertification

 
L'événement a été organisé par l'association Klatoulotou Kanem Géographique avec le soutien de la Délégation provinciale du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Hadjer-Lamis. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs officiels, dont le Délégué général du gouvernement de la province, Ahmat Kardayo Hissein, ainsi que des élus locaux et des représentants des villages avoisinants, illustrant une forte mobilisation pour la protection de l'environnement.
