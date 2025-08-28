Tchad : Campagne de sensibilisation contre le choléra à Tinaye

L' hygiène alimentaire .

. L' accès à l'eau potable .

. Le respect des règles d'hygiène de base pour réduire les risques de propagation de la maladie.

Les autorités locales, dont le secrétaire général départemental et le chef de canton, ont activement participé à l'initiative. Cette mobilisation souligne l'importance de la lutte contre l'épidémie dans la région déjà touchée.Au cours de la campagne, la POSOC et ses partenaires ont sensibilisé la population sur l'importance de plusieurs mesures de prévention, notamment :Des conseils pratiques et des recommandations concrètes ont été donnés aux habitants pour les aider à renforcer leur vigilance et leur résilience face à la crise sanitaire.