Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Campagne de sensibilisation contre le choléra à Tinaye


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 29 Août 2025


La section départementale de Djourfal Ahmar de la Plateforme des Organisations de la Société Civile (POSOC) a organisé une vaste campagne de sensibilisation contre l'épidémie de choléra. L'événement, qui s'est déroulé le jeudi 28 août 2025, a eu lieu dans le village de Tinaye, situé près de la sous-préfecture de Hidjer Ibaïté dans le département d'Abdi.


Tchad : Campagne de sensibilisation contre le choléra à Tinaye


  Les autorités locales, dont le secrétaire général départemental et le chef de canton, ont activement participé à l'initiative. Cette mobilisation souligne l'importance de la lutte contre l'épidémie dans la région déjà touchée.

 
Au cours de la campagne, la POSOC et ses partenaires ont sensibilisé la population sur l'importance de plusieurs mesures de prévention, notamment :
  • L'hygiène alimentaire.
  • L'accès à l'eau potable.
  • Le respect des règles d'hygiène de base pour réduire les risques de propagation de la maladie.
Des conseils pratiques et des recommandations concrètes ont été donnés aux habitants pour les aider à renforcer leur vigilance et leur résilience face à la crise sanitaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : l’État fixe les conditions d’utilisation des services Starlink

Tchad : l’État fixe les conditions d’utilisation des services Starlink

Tchad : à Abéché, l'ASDEV lance son projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture Tchad : à Abéché, l'ASDEV lance son projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : 11 décès dus au choléra au Sila, appel à la mobilisation

28/08/2025

Tchad : rencontre de travail entre l’ONAPE et l’OGEMIP

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter