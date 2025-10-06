Tchad : Campagne pour l'Agriculture Intelligente et la Nutrition Durable à Am-Timan

Le Projet RENFORT vise à transformer le secteur agro-pastoral en milieu rural en se concentrant sur trois axes majeurs :
- Stimuler l’entrepreneuriat rural chez les jeunes et les femmes.
- Promouvoir une agriculture intelligente face aux défis climatiques.
- Intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les pratiques agro-pastorales.
Le chef d’antenne, Doubé Baro, a précisé que la mission avait pour but de valoriser des produits locaux à forte valeur nutritive tels que le fonio, la spiruline, le moringa, les légumes, les légumineuses et les poissons.
L’équipe de sensibilisation a mis l'accent sur les thèmes suivants :
- L’importance de la production et de la consommation de ces produits nutritifs.
- Les bonnes pratiques alimentaires pour une alimentation saine et équilibrée.
- L’hygiène, l’assainissement et la salubrité des aliments.