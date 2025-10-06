Tchad : Campagne pour l'Agriculture Intelligente et la Nutrition Durable à Am-Timan

Stimuler l’entrepreneuriat rural chez les jeunes et les femmes. Promouvoir une agriculture intelligente face aux défis climatiques. Intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les pratiques agro-pastorales.

L’importance de la production et de la consommation de ces produits nutritifs.

Les bonnes pratiques alimentaires pour une alimentation saine et équilibrée.

L’hygiène, l’assainissement et la salubrité des aliments.

Le Projet RENFORT vise à transformer le secteur agro-pastoral en milieu rural en se concentrant sur trois axes majeurs :Le chef d’antenne, Doubé Baro, a précisé que la mission avait pour but de valoriser des produits locaux à forte valeur nutritive tels que le fonio, la spiruline, le moringa, les légumes, les légumineuses et les poissons.L’équipe de sensibilisation a mis l'accent sur les thèmes suivants :La campagne, à laquelle ont participé notables locaux et une large population, s'est conclue par une séance de questions-réponses et la distribution de kits de récompense aux participants.