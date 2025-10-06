Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Campagne pour l'Agriculture Intelligente et la Nutrition Durable à Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Octobre 2025


Le Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et des Femmes du Tchad (RENFORT), antenne d'Aboudeïa, a organisé une campagne d'information et de sensibilisation le 5 octobre 2025 à Am-Timan, dans la province du Salamat. La campagne, qui s'est tenue au quartier Amsinené, visait à promouvoir les produits à haute valeur nutritive et les bonnes pratiques en nutrition.


Tchad : Campagne pour l'Agriculture Intelligente et la Nutrition Durable à Am-Timan


  Le Projet RENFORT vise à transformer le secteur agro-pastoral en milieu rural en se concentrant sur trois axes majeurs :
  1. Stimuler l’entrepreneuriat rural chez les jeunes et les femmes.
  2. Promouvoir une agriculture intelligente face aux défis climatiques.
  3. Intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les pratiques agro-pastorales.
 
Le chef d’antenne, Doubé Baro, a précisé que la mission avait pour but de valoriser des produits locaux à forte valeur nutritive tels que le fonio, la spiruline, le moringa, les légumes, les légumineuses et les poissons.

 
L’équipe de sensibilisation a mis l'accent sur les thèmes suivants :
  • L’importance de la production et de la consommation de ces produits nutritifs.
  • Les bonnes pratiques alimentaires pour une alimentation saine et équilibrée.
  • L’hygiène, l’assainissement et la salubrité des aliments.
La campagne, à laquelle ont participé notables locaux et une large population, s'est conclue par une séance de questions-réponses et la distribution de kits de récompense aux participants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/10/2025

Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi

Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi

Tchad : Les enseignants du Ouaddaï célèbrent la Journée mondiale et formulent des doléances Tchad : Les enseignants du Ouaddaï célèbrent la Journée mondiale et formulent des doléances 05/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter