Tchad - Célébration de l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak à Mongo : Ferveur et piété

Ce dimanche 30 mars 2025, les fidèles de la province du Guéra, au Tchad, ont célébré avec ferveur l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Cette fête, observée par des millions de musulmans à travers le monde, a été un moment de rassemblement et de communion spirituelle. À Mongo, le chef-lieu de la province, les cinq lieux de prière désignés pour l'occasion ont été pris d'assaut par les fidèles. Venants des quatre coins de la ville, des centaines de personnes ont afflué vers ces espaces sacrés, entonnant avec ferveur les paroles : "ALLAHOU AKBAR LA'ILAHA ILLAH, ALLAHOU AKBAR WA LILLAHI HAMDOU". La grande mosquée a eu l'honneur d'accueillir plusieurs personnalités de marque, y compris le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, et ses proches collaborateurs. Étaient également présents des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi qu'une importante assemblée de fidèles, témoignant de l'importance de cet événement. Lors de son sermon, l'imam Adam Brahim Chadallah a rappelé les valeurs fondamentales de l'Islam, en soulignant que la religion musulmane prône le pardon, la paix et la cohabitation pacifique. Il a précisé : « Seul celui qui n'a pas respecté ces principes sera jugé après sa mort. »



L'imam a également mis en lumière l'importance du jeûne durant le mois de Ramadan, évoquant les bienfaits spirituels et communautaires de cette pratique. En conclusion, il a imploré des prières pour la paix et la cohésion sociale dans le pays, réaffirmant ainsi l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de la communauté.