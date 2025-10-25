Alwihda Info
TCHAD

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 26 Octobre 2025


Les femmes de la province du Salamat, à l’instar de leurs sœurs du monde entier, ont célébré ce samedi 25 octobre 2025 la Journée Mondiale de la Femme Rurale, un événement qu’elles ont judicieusement couplé avec la campagne Octobre Rose. La cérémonie, organisée dans les locaux de la mairie, a été présidée par Souleymane Issakha Abdoulaye, président du Conseil provincial du Salamat.


Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat


  Célébrée chaque année le 15 octobre, la Journée Mondiale de la Femme Rurale rend hommage aux femmes qui vivent et travaillent en milieu rural. Souvent dans l’ombre, elles jouent pourtant un rôle fondamental dans l’agriculture, la sécurité alimentaire, la préservation de l’environnement et la cohésion sociale.

 
Dans son discours, Kaltouma Oyombona, présidente du comité d’organisation, a salué l’engagement des femmes rurales qui, par leur travail acharné, assurent les besoins de leurs familles et de leurs communautés, tout en contribuant activement à la croissance économique du Salamat et, plus largement, du Tchad.

 
De son côté, le président du Conseil provincial, Souleymane Issakha Abdoulaye, a souligné que les femmes rurales du Salamat sont les véritables piliers de leurs communautés. Il a mis en lumière leur rôle dans la culture de la terre, l’élevage et l’alimentation des familles. Il a également encouragé toutes les femmes à suivre les recommandations des sages-femmes pour se faire dépister contre le cancer du sein et à sensibiliser leurs proches afin de prévenir cette maladie.

 
Enfin, les participantes ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du Gouvernement, notamment l’octroi de moyens modernes pour leurs activités agricoles, la construction d’une Maison de la Femme dans la province, et la création d’une université locale pour faciliter l’accès aux études supérieures.


