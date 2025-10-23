Tchad : Célébration du 80e anniversaire de l'ONU et réaffirmation de l'engagement en faveur du multilatéralisme

Le 23 octobre 2025, le Système des Nations Unies au Tchad a célébré le 80ème anniversaire de la fondation de l'ONU. L'événement s'est tenu sous le patronage du Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représenté par le Secrétaire général du ministère, Dr Djangbeye Guelngar Evariste.
Dr Djangbeye Guelngar Evariste, prenant la parole au nom du Ministre d'État, a rendu hommage aux pionniers de la Charte des Nations Unies. Il a réaffirmé l'attachement du Tchad au multilatéralisme, au respect du droit international, et à la coopération entre les nations.
La cérémonie a rassemblé de nombreux invités de marque, y compris des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales et des partenaires au développement. Le Représentant résident du Système des Nations Unies a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs engagés dans la réalisation des objectifs communs de paix et de solidarité.
