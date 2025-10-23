Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Célébration du 80e anniversaire de l'ONU et réaffirmation de l'engagement en faveur du multilatéralisme


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Le Système des Nations Unies au Tchad a commémoré, ce jeudi 23 octobre 2025, le 80ᵉ anniversaire de la fondation de l’ONU. L’événement s'est déroulé à N'Djaména, sous le patronage du Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères.


Le 23 octobre 2025, le Système des Nations Unies au Tchad a célébré le 80ème anniversaire de la fondation de l'ONU. L'événement s'est tenu sous le patronage du Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représenté par le Secrétaire général du ministère, Dr Djangbeye Guelngar Evariste.

 

La cérémonie a rassemblé de nombreux invités de marque, y compris des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales et des partenaires au développement. Le Représentant résident du Système des Nations Unies a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs engagés dans la réalisation des objectifs communs de paix et de solidarité.

 
Dr Djangbeye Guelngar Evariste, prenant la parole au nom du Ministre d'État, a rendu hommage aux pionniers de la Charte des Nations Unies. Il a réaffirmé l'attachement du Tchad au multilatéralisme, au respect du droit international, et à la coopération entre les nations.

 

Il a également lancé un appel à tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux et privés pour soutenir les autorités tchadiennes dans leur vision d'un Tchad résilient, engagé sur la voie du développement socio-économique.

 

Cette célébration marque non seulement un jalon important dans l'histoire des Nations Unies, mais elle souligne également l'engagement du Tchad envers la coopération internationale et les efforts pour un développement durable.
 
Peter Kum
Peter Kum


