Tchad : Célébration du Maouloud à Abéché





Le président du comité d'organisation, Hamza Adef Arbi, a remercié les participants. De son côté, le secrétaire général adjoint du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) du Ouaddaï, Dr Mahamat Almoustapha Ahmat Albouri, a rappelé que le prophète est un symbole de miséricorde et a exhorté les fidèles à vivre en paix.





Le préfet, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué les efforts du CSAI en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Tchad. La cérémonie s'est achevée par des récitations de poèmes et d'homélies sur la vie du prophète.