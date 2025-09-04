Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Célébration du Maouloud à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Septembre 2025


Les musulmans d'Abéché, comme partout ailleurs, ont commémoré la naissance du prophète de l'Islam, Mohamed, ce mercredi 3 septembre 2025. La cérémonie s'est tenue à la mosquée Cheikh Daoud Abdoulaye Kambe, en présence de nombreuses personnalités, dont le préfet du département de Ouara.


Tchad : Célébration du Maouloud à Abéché


  Le président du comité d'organisation, Hamza Adef Arbi, a remercié les participants. De son côté, le secrétaire général adjoint du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) du Ouaddaï, Dr Mahamat Almoustapha Ahmat Albouri, a rappelé que le prophète est un symbole de miséricorde et a exhorté les fidèles à vivre en paix.

 
Le préfet, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué les efforts du CSAI en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Tchad. La cérémonie s'est achevée par des récitations de poèmes et d'homélies sur la vie du prophète.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : projet de Code pastoral, l’EEMET appelle à la tolérance et à la cohésion nationale

Tchad : projet de Code pastoral, l’EEMET appelle à la tolérance et à la cohésion nationale

Tchad : le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac installé dans ses fonctions Tchad : le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac installé dans ses fonctions 04/09/2025

Populaires

Tchad : un mort et trois blessés, bilan d'un accident de la voie publique dans la Nya

04/09/2025

Tchad Connexion 2030 : Un plan national audacieux pour transformer le pays

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter