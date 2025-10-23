Tchad : Cérémonie de reconnaissance à Mao en faveur des personnes en situation de handicap

L'inclusion sociale

L'accès aux services de base

Le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap

Ce geste symbolique vient saluer son engagement constant, son écoute attentive et son soutien humanitaire envers les populations les plus vulnérables de la province. Depuis sa prise de fonction, M. Boulma s’est distingué par des actions concrètes en faveur de :Son approche, fondée sur la dignité et la solidarité, a permis de tisser des liens durables entre les institutions publiques et les communautés marginalisées.Les représentants des associations ont unanimement salué son implication, notant que cette reconnaissance dépasse le cadre administratif pour devenir un véritable symbole d’espoir et de justice sociale. La cérémonie s’est clôturée par des témoignages poignants et des appels à intensifier les efforts pour une société plus équitable et inclusive.Pour sa part, le Délégué Ahmat Goukouni Boulma a exprimé sa gratitude envers les différentes organisations pour ce geste honorifique. Il a également souligné le rôle essentiel du Ministère de l’Action sociale dans la promotion et la protection des couches sociales les plus fragiles.