TCHAD

Tchad : Cérémonie de reconnaissance à Mao en faveur des personnes en situation de handicap


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 24 Octobre 2025


Ce vendredi à Mao, une cérémonie émotive et reconnaissante a été organisée par les organisations provinciales représentant les personnes vivant avec un handicap. À cette occasion, M. Ahmat Goukouni Boulma, Délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem, a reçu une attestation honorifique de remerciement.


  Ce geste symbolique vient saluer son engagement constant, son écoute attentive et son soutien humanitaire envers les populations les plus vulnérables de la province. Depuis sa prise de fonction, M. Boulma s’est distingué par des actions concrètes en faveur de :
  • L'inclusion sociale
  • L'accès aux services de base
  • Le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap
Son approche, fondée sur la dignité et la solidarité, a permis de tisser des liens durables entre les institutions publiques et les communautés marginalisées.

 

Les représentants des associations ont unanimement salué son implication, notant que cette reconnaissance dépasse le cadre administratif pour devenir un véritable symbole d’espoir et de justice sociale. La cérémonie s’est clôturée par des témoignages poignants et des appels à intensifier les efforts pour une société plus équitable et inclusive.

 

Pour sa part, le Délégué Ahmat Goukouni Boulma a exprimé sa gratitude envers les différentes organisations pour ce geste honorifique. Il a également souligné le rôle essentiel du Ministère de l’Action sociale dans la promotion et la protection des couches sociales les plus fragiles.


