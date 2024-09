Tchad-Chine : signature de six protocoles d’accords à Beijing

Le gouvernement tchadien, représenté par le ministre d’Etat, ministre des Finances et du Budget, en charge de l’Economie et du Plan, et celui en charge de la Défense nationale, a signé ce matin à Beijing, des protocoles d’accords avec des entreprises et institutions chinoises.



Au nombre de six, ces protocoles d’accords sont formalisés dans les secteurs de l’énergie, l’eau, l’agriculture, les infrastructures et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.



La cérémonie de signature a eu lieu en présence du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno.