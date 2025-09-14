TCHAD

Tchad : Clôture de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Septembre 2025

La 59e session du Conseil des ministres de l’OHADA s'est achevée le 12 septembre 2025 à N'Djamena. Présidés par le ministre tchadien de la Justice, le Dr Youssouf Tom, les travaux ont abouti à d'importantes décisions pour l'organisation.