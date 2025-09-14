Tchad : Clôture de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA

Selon le communiqué final, le Conseil des ministres a notamment :
- Amélioré la gouvernance : Adoption de règlements pour le fonctionnement interne de l'OHADA, la mise en place des Commissions nationales et l'organisation de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernements.
- Révisé les tarifs de la CCJA : Une décision a été prise pour adapter les tarifs du greffe de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) aux coûts de gestion des procédures.
- Renouvelé la CCJA : Cinq nouveaux juges ont été élus à la CCJA pour un mandat de sept ans.
- Plaidoyer international : Le Conseil a plaidé pour que l'OHADA obtienne un statut d'observateur auprès de grandes institutions comme l'Union africaine et l'ONU.