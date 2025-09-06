Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Clôture de la campagne de sensibilisation contre le choléra à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 7 Septembre 2025


La communauté de jeunes U-Report Hana Diguel a mis fin à la première phase de sa campagne de sensibilisation contre le choléra ce dimanche 31 août 2025. Après un mois d'activité, l'initiative a permis de sensibiliser plus de 400 personnes dans quatre marchés du 8e arrondissement de N'Djamena.


La campagne a mis l'accent sur les mesures de prévention quotidiennes, notamment l'importance de l'eau potable, de l'hygiène personnelle, d'une alimentation saine et d'un environnement propre pour assurer la santé de la population.
