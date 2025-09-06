TCHAD

Tchad : Clôture de la campagne de sensibilisation contre le choléra à N'Djamena

Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Septembre 2025

La communauté de jeunes U-Report Hana Diguel a mis fin à la première phase de sa campagne de sensibilisation contre le choléra ce dimanche 31 août 2025. Après un mois d'activité, l'initiative a permis de sensibiliser plus de 400 personnes dans quatre marchés du 8e arrondissement de N'Djamena.