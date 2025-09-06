La campagne a mis l'accent sur les mesures de prévention quotidiennes, notamment l'importance de l'eau potable, de l'hygiène personnelle, d'une alimentation saine et d'un environnement propre pour assurer la santé de la population.
TCHAD
Tchad : Clôture de la campagne de sensibilisation contre le choléra à N'Djamena
Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Septembre 2025
La communauté de jeunes U-Report Hana Diguel a mis fin à la première phase de sa campagne de sensibilisation contre le choléra ce dimanche 31 août 2025. Après un mois d'activité, l'initiative a permis de sensibiliser plus de 400 personnes dans quatre marchés du 8e arrondissement de N'Djamena.
La campagne a mis l'accent sur les mesures de prévention quotidiennes, notamment l'importance de l'eau potable, de l'hygiène personnelle, d'une alimentation saine et d'un environnement propre pour assurer la santé de la population.
