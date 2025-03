Tchad : Clôture de la compétition de lecture du Saint Coran organisée par "The Voice Of Hope"

L'association "The Voice of Hope" a organisé, ce dimanche 23 mars 2025, la cérémonie de remise des attestations de fin de la compétition de lecture du Saint Coran. Cet événement s'est tenu à l'hôtel Radisson Blu et a rassemblé de nombreux participants et membres de la communauté. La présidente de l'association, Fahima Mahamat Ismail, a présidé la cérémonie et, dans son discours, a exprimé sa reconnaissance envers Allah, tout en félicitant chaleureusement les participants pour leurs efforts dans la récitation et la mémorisation du Livre Sacré.

Elle a souligné que cette compétition n'est pas une finalité, mais plutôt un encouragement à persévérer dans l'apprentissage et l'application des enseignements du Coran dans la vie quotidienne. "Les meilleurs d’entre nous sont ceux qui apprennent le Coran et l’enseignent," a-t-elle affirmé, mettant en lumière l'importance de la transmission des valeurs coraniques. Fahima Mahamat Ismail a également salué le rôle essentiel des enseignants, des encadrants, et des familles dans le succès des participants. Son discours a résonné comme un appel à la communauté à continuer d'encourager l'apprentissage du Coran, en soulignant que la compétition n'était qu'un pas vers une compréhension plus profonde des préceptes islamiques. La cérémonie de clôture de la compétition de lecture du Saint Coran organisée par "The Voice of Hope" a été un moment fort de partage et de célébration de la foi. Elle a rappelé l'importance de l'éducation religieuse et de la mémorisation des enseignements du Coran, tout en renforçant les liens au sein de la communauté. Cet événement témoigne de l'engagement de l'association à promouvoir la culture islamique et l'apprentissage du Saint Coran au Tchad.