Tchad : Clôture de la deuxième session du Conseil Municipal d’Abéché – Adoption du budget remanié et dénomination de rues

Le projet de dénomination des rues de la ville, avec la création de nouvelles appellations telles que l’Avenue Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, l’Avenue Sultan Daoud Mourra, l’Avenue Sultan Ourada, ainsi que la Place Tadjadine (anciennement Place de l’Indépendance) ;

La présentation des activités du premier semestre du Conseil municipal ;

L’examen du budget remanié ;

Et l’adoption de plusieurs recommandations et délibérations destinées à renforcer la mise en œuvre du programme de développement communal.

« La clôture de cette session ne marque pas la fin de notre mission, mais plutôt la poursuite du travail sur le terrain, au contact de nos populations, pour concrétiser les décisions que nous avons adoptées », a-t-il déclaré.

Après dix jours d’intenses travaux, les conseillers municipaux ont examiné et adopté plusieurs points importants.Parmi les sujets phares figurent notamment :Dans son allocution, le Maire de la Ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a salué le travail remarquable accompli par l’administration municipale, les services techniques et financiers, ainsi que l’engagement des conseillers au sein des différentes commissions.En clôturant les travaux, le Secrétaire Général du Département de Ouara, Mahamat Ali Imam, a félicité les conseillers municipaux pour la qualité de leurs délibérations. Il a souligné que l’examen du budget remanié a été mené avec objectivité et sens de responsabilité, afin de répondre aux besoins croissants des populations.Il a enfin rappelé que cette démarche s’inscrit dans la vision des hautes autorités, à leur tête le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui œuvre sans relâche pour le développement social du pays.Cette deuxième session ordinaire du Conseil municipal d’Abéché marque ainsi une étape importante dans la consolidation des actions locales et la promotion d’une gouvernance participative au service du développement communal.