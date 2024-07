Tchad : Collaboration entre le Ministère des Affaires Étrangères et Young Diplomats Chad pour promouvoir la diplomatie et la lutte contre les migrations

Cette rencontre a permis de sceller un partenariat entre le Ministère des Affaires Étrangères et Young Diplomats Chad, une organisation qui œuvre pour la promotion de la diplomatie et le développement du leadership chez les jeunes.



Young Diplomats Chad s'engage à soutenir les initiatives du Ministère des Affaires Étrangères visant à promouvoir l'image du Tchad sur la scène internationale et à renforcer la coopération avec les pays étrangers.



La question des migrations constitue une préoccupation majeure pour le Tchad. Young Diplomats Chad et le Ministère des Affaires Étrangères travailleront ensemble pour sensibiliser les jeunes aux dangers des migrations illégales et pour promouvoir des alternatives positives à l'exil.



La Journée des femmes dans la diplomatie sera célébrée conjointement par les deux parties. Cette journée sera l'occasion de mettre en avant le rôle crucial des femmes dans la diplomatie et de promouvoir leur participation pleine et entière aux processus décisionnels.



Madame Fatime Aldjineh Garfa a réitéré son engagement à soutenir les initiatives de Young Diplomats Chad et à collaborer étroitement avec l'organisation pour la mise en œuvre des projets convenus. Elle a également salué le dynamisme et la créativité des jeunes diplomates tchadiens.



À l'issue de la rencontre, un tableau illustrant l'engagement des femmes diplomates a été remis à Madame la Ministre Déléguée. Ce tableau symbolique représente la contribution précieuse des femmes au développement de la diplomatie tchadienne.



Cette collaboration entre le Ministère des Affaires Étrangères et Young Diplomats Chad est une initiative prometteuse qui contribuera à renforcer la diplomatie tchadienne, à promouvoir la lutte contre les migrations et à autonomiser les femmes.