Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Septembre 2025



Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA
La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) annonce l’organisation de deux grands événements à N’Djamena du 25 au 27 septembre 2025 :
-Un Colloque international sur le thème : « Les mécanismes de lutte contre les discours de haine : état des lieux et perspectives ».
-La commémoration du 30e anniversaire de la HAMA.

Selon la présidente de la HAMA Halimé Assadya Ali, ce colloque s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2024-2026 du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), dont la HAMA assure la vice-présidence depuis novembre 2024.

En choisissant de placer la lutte contre les discours de haine au cœur des échanges, la HAMA entend contribuer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble en Afrique et dans le monde.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï

Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : le gouvernement signe un accord de paix additionnel avec deux mouvements dans le Tibesti

01/09/2025

Tchad : les évêques du Sud boycottent l’atelier zonal sur la relecture du Code pastoral

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter