Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA

La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) annonce l’organisation de deux grands événements à N’Djamena du 25 au 27 septembre 2025 :

-Un Colloque international sur le thème : « Les mécanismes de lutte contre les discours de haine : état des lieux et perspectives ».

-La commémoration du 30e anniversaire de la HAMA.



Selon la présidente de la HAMA Halimé Assadya Ali, ce colloque s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2024-2026 du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), dont la HAMA assure la vice-présidence depuis novembre 2024.



En choisissant de placer la lutte contre les discours de haine au cœur des échanges, la HAMA entend contribuer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble en Afrique et dans le monde.