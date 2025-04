TCHAD

Tchad - Commune d'Abéché : Lancement d'une commission de recensement des boutiques

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Avril 2025

Le Maire de la ville d'Abéché, Dr ABDELMAHMOUD ADAM YAYA, a mis en place, en date du 4 avril 2025, une commission et des sous-commissions spécifiquement chargées du recensement des boutiques et de la mobilisation et de l'amélioration des recettes communales.