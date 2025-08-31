Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC

Des filières variées et un concours sans incident
Les candidats peuvent concourir dans plusieurs filières, notamment :
- Informatique
- Télécommunications
- Management des TIC
- Développement des applications web
- Administration et sécurité réseau
- Multimédia
Selon le président du jury, Pr Mahamat Ahmat Taha, les épreuves se déroulent dans des conditions optimales. Quatre centres de composition sont ouverts à travers le pays : Abéché, Moundou, N'Djamena et Sarh. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent.