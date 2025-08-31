Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le concours d'entrée en première année de l'École Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC) a été lancé ce 1er septembre 2025. Le concours est ouvert à tous les bacheliers.


Des filières variées et un concours sans incident

 
Les candidats peuvent concourir dans plusieurs filières, notamment :
  • Informatique
  • Télécommunications
  • Management des TIC
  • Développement des applications web
  • Administration et sécurité réseau
  • Multimédia
Selon le président du jury, Pr Mahamat Ahmat Taha, les épreuves se déroulent dans des conditions optimales. Quatre centres de composition sont ouverts à travers le pays : Abéché, Moundou, N'Djamena et Sarh. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent.
Peter Kum
