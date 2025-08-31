TCHAD

Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025

Le concours d'entrée en première année de l'École Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC) a été lancé ce 1er septembre 2025. Le concours est ouvert à tous les bacheliers.